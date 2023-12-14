Подмосковье 14 декабря 2023, 15:43 Имущественный комплекс в Раменском продали на торгах почти за 50 миллионов рублей ДОМ.РФ

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На платформе «Дом.РФ» подвели итоги аукциона по продаже имущественного комплекса. Его выиграла компания «Алтай Лада Плюс» из Барнаула, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

В состав комплекса входит участок площадью 0,8 гектара и здание площадью 4,7 тысячи квадратных метров. В итоге объект продали за 49,96 миллиона рублей. Он находится в дачном поселки Родники на Трудовой улице, 1.

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«Окружение представлено многоквартирными и частными жилыми домами, производственно-складской застройкой, объектами образования, науки и здравоохранения. Одно из соседних зданий занимает детский сад. Неподалёку находится дом отдыха», — уточнили в ведомстве.

Ближайшая остановка общественного транспорта «Родники» находится в 400 метрах от объекта, ж/д станция — в двух километрах, МДЦ «Удельная» — 1,7 километра, а СКАД — 14 километров.

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