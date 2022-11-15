Подмосковье 15 ноября 2022, 18:00 Имущественные торги принесли Подмосковью более миллиарда рублей с начала года

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С начала года в Подмосковье продали или сдали в аренду 420 объектов муниципальной и областной недвижимости. Это принесло региону более миллиарда рублей. Об этом сообщили в Минимуществе области.

Зампред правительства Анна Кротова рассказала, что в этом году в Подмосковье продали 312 участков на 271 миллион рублей и 71 здание на 375 миллионов рублей. По плану приватизации было реализовано 16 имущественных лотов и один пакет акций — поступления в регион составили 446 миллионов рублей.

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«Также за прошедший период выкуплено 19 областных земельных участков общей площадью 42 гектара под объектами недвижимости, поступления в региональный бюджет составили свыше 16,7 миллиона рублей», — добавила она.

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Глава Минимущества Наталья Адигамова добавила, что увеличение доходов бюджета региона за счет реализации недвижимости сказывается на всех сферах деятельности региона и округов. Это позволяет вовлечь их в оборот земли и открыть новые учреждения и производства.

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