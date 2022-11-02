Импортозамещением сухих молочных смесей займутся на заводе в Истре в 2023 году | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 10:50 Импортозамещением сухих молочных смесей займутся на заводе в Истре в 2023 году

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Подмосковье вложит пять миллиардов рублей в импортозамещение сухих молочных смесей. Завод в Истре реконструируют в 2023 году. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

Реконструкция позволит увеличить мощности производства до 16 тысяч тонн в год.

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«Сейчас в стране большинство составляющих для изготовления таких смесей импортируется и развитие подобных проектов, открывает большой потенциал для импортозамещения», — отметил зампред.

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В ходе модернизации построят склады и лаборатории, а также обновят технические и бытовые помещения. Сейчас на объекте проводят благоустройство и прокладку коммуникаций, ведут отделочные работы и готовятся к монтажу оборудования, построили электрическую подстанцию, станцию пожаротушения и здание для сушки продукции.

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