Подмосковье 23 ноября 2022, 12:53 Импортозамещением сцепок для поездов займутся в Павловском Посаде

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Машиностроительное предприятие расширит производство в Павловском Посаде. На нем производят сцепные устройства, поглощающие аппараты и крэш-системы для поездов, рассказала зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«В результате реализации проекта с объемом инвестиций около 250 миллионов рублей на предприятии компании „Транстех“ будет построен и оборудован новый производственный корпус, где появятся порядка 50 новых рабочих мест», — добавила Екатерина Зиновьева.

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На производстве будут выпускать беззазорные сцепки с крэш-системами, которые смогут поглощать удары в случае аварии. В Европе их производят только три фирмы. В России такие устройства будут выпускать только в Павловском Посаде.

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Сейчас сцепками «Транстех» оборудовано свыше семи тысяч вагонов, среди которых поезда «Ласточка», «Иволга» и другие. Генеральный директор Валентин Милованов рассказал, что линейку уже расширили на 11 единиц за последние два года.

«Мы прекрасно понимаем, какое значение она имеет для промышленного, машиностроительного и транспортного секторов, как в этих сегментах важна независимость от импортных товаров и системные поставки с нашей стороны», — добавил он.

Сцепки компании не уступают по качеству импортным аналогам и учитывают климатические особенности страны.

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