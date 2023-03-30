Подмосковье 30 марта 2023, 10:27 Импортозамещение запчастей для грузовиков наладят в Долгопрудном к 2025 году Компания «УДТ-Техника»

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Производство комплектующих для грузовиков и спецтехники появится в Долгопрудном к 2025 году. Для строительства завода со складами инвестору был передан участок по программе «Земля за рубль».

Компания «УДТ-Техника» приступает к строительству производственно-складского комплекса в Долгопрудном. Чтобы поддержать важный импортозамещающий проект, Подмосковье передало инвестору участок земли за символическую плату — рубль в год.

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«Вложения в запуск предприятия составят 135 миллионов рублей. На новом производстве, которое планируется открыть в 2025 году, будет создано около 50 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«УДТ-Техника» работает в Подмосковье с 2017 года. Фирма является дистрибьютором турецкого холдинга, который производит детали и запчасти для строительной и горнодобывающей техники. Через два года производство отдельных комплектующих начнется в Подмосковье, что позволит заменить импорт.

«Общая площадь строений составит 8,5 тысячи квадратных метров. Сначала будет открыто производство рукавов высокого давления, а затем и других запасных частей для грузового автотранспорта и спецтехники», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Еще один важный проект импортозамещения реализует в Подмосковье единственный производитель карьерных самосвалов в России и самый крупный поставщик прицепов в стране — компания «Тонар». В 2023 году инвестор достроит завод по производству осей для техники, что увеличит экспортные возможности региона. В мае прошлого года инициативу представили премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору Андрею Воробьеву.