Важное 09 июня 2023, 12:36 Андрей Воробьев: Подмосковье поддержит импортозамещение заменителей грудного молока Фото: Константин Семенец

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Сегодня доля российских продуктов на рынке заменителей грудного молока — 6%, остальное — импорт. Работающая в Подмосковье компания «Инфаприм» планирует обеспечить страну в этом направлении на 50%. Ее акционер рассказал о планах развития губернатору региона Андрею Воробьеву и генеральному директору АСИ Светлане Чупшевой.

Подмосковье входит в топ-3 регионов России по комфорту для инвесторов, отметила Чупшева. Вместе с Андреем Воробьевым они встретились с предпринимателями на производстве смесей для детского питания Nutrilak от компании «Инфаприм» в Истре.

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«Это российская импортозамещающая компания, построившая завод еще в 2002 году», — отметил губернатор Подмосковья.

Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец

Она владеет 12 патентами на продукты, сотрудничает с ведущими специалистами в области педиатрии и нутрициологии.

Наша задача — сделать все, чтобы малые и средние проекты импортозамещения реализовывались. Для нас это критически важно. Андрей Воробьев

Компания «Инфаприм» занимается изготовлением детских смесей, питания для беременных и кормящих, диетического питания для детей с генетическими заболеваниями и не только. Все продукты проходят клинические проверки.

Фото: Константин Семенец

На предприятии собрались представители различных компаний. Губернатор сообщил, что они, как и прежде, всегда могут смело считать областное правительство своим партнером.

«У региона очень хорошие показатели по натуральному вложению инвестиций в иностранный капитал, по инвестициям без крупных инфраструктурных проектов. Это заслуга региональной команды, руководства области. Знаю, что регулярно проводятся встречи с бизнесом, губернатор очень серьезно относится ко всем запросам и предложениям», — сказала Светлана Чупшева.

Масштабные планы

Акционер предприятия «Инфаприм» Зафар Азимов рассказал о планах компании.

Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец

«На сегодняшний день Россия обеспечена адаптированными молочными смесями на 5%, все остальное — импорт. После открытия нового производства и запуска нового оборудования в сентябре компания „Инфаприм“ сможет обеспечивать страну этим важным продуктом на 50%, ведь аналогов производства в России нет», — объяснил он.

По его словам, это, безусловно, даст большой рывок вперед. Кроме того, компания планирует экспортировать часть продуктов в 11 стран.

Nutrilak знаменит во всем мире, входит в тройку брендов, которым доверяют мамы. Мы начали заходить в Арабские Эмираты, регистрируемся в Саудовской Аравии, в Пакистане и в Турции. Зафар Азимов

На встрече Андрея Воробьева и Светланы Чупшевой с предпринимателями компания «Инфаприм» вынесла на обсуждение вопрос о субсидиях или налоговых льготах для производителей детского питания.

Фото: Константин Семенец

Вместе с тем важны гранты для научных разработок в области создания ингредиентов для заменителей грудного молока.

В 2022 году Подмосковье заняло третье место национального рейтинга по инвестиционному климату и потенциалу деловой среды.

Сегодня по поручению президента проходит конкурс российских брендов. От Подмосковья заявлен 101 кандидат, среди которых компания «Мобитрак», которая выпускает трейлеры различного назначения, и «Десятое королевство», создающая развивающие игры для детей.

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