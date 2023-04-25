Подмосковье 25 апреля 2023, 14:34 Импортозамещение ветеринарных препаратов наладят в Сергиевом Посаде Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Импортозамещением ветеринарных препаратов займутся в Сергиевом Посаде. Производство компании «НВЦ Агроветзащита С-П» проверили сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья.

Как рассказали в ведомстве, площадь здания составит почти две тысячи квадратных метров. Его начали строить в декабре прошлого года. Рабочие уже обустроили фундамент, внешние коммуникации и несущие конструкции.

Реклама

Предприятие выпускает более 300 видов ветеринарных и других товаров для домашних животных. Их поставляют в 18 стран мира, а некоторая продукция не имеет аналогов.

Всего с начала года в Подмосковье начали строить и реконструировать 26 заводов и цехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».