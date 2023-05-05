Подмосковье 05 мая 2023, 12:01 Импортозамещение сыров с плесенью наладят в Истре Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Новую сыроварню откроют в Истре в рамках развития импортозамещений. Ее запустят благодаря региональной программе «Земля за рубль». Там смогут получить работу 20 человек.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, компания «Сыроежка» инвестировала в предприятие 163 миллиона рублей.

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«Запуск предприятия в эксплуатацию состоится в 2025 году. Плановая мощность сыроварни составляет 342 тонны сыров с плесенью в год», — добавила она.

«Сыроежка» зарегистрирована в Истре, ее учредитель — Олег Сирота, имя которого связано с одним из крупнейших фестивалей региона «Сыр! Пир! Мир!». По слова главы Минимущества Натальи Адигамовой, первую сыроварню он открыл в 2015 году, за это время компания произвела 2,5 миллиона килограммов сыра.

«На земельном участке площадью пять гектаров теперь появится еще одно сырное производство, основным продуктом которого станет сыр с плесенью, в России он почти не производится», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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