Подмосковье 19 июня 2023, 16:21 Импортозамещение стекол для поездов запустят в Долгопрудном к 2026 году Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Еще два участка по программе «Земля за 1 рубль» предоставлены инвестору для развития импортозамещения в Подмосковье. Торговый дом «Мосавтостекло» запустит производство железнодорожного стекла в Долгопрудном.

«В реализацию импортозамещающего проекта компания „Мосавтостекло“ инвестирует около 500 миллионов рублей. За счет расширения производства на предприятии будет создано дополнительно 40 рабочих мест. Плановый срок запуска производства — 2026 год», — рассказала о проекте министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Компания «Мосавтостекло» производит около 30% стеклянных изделий для поездов в России и более 65% высокотехнологичных электрообогревных изделий. Новый проект в Долгопрудном позволит компании производить стекла в том числе для импортных локомотивов, что укрепит позиции на профильных рынках.

«Для реализации задуманного инвестору предоставлено два земельных участка общей площадью 1,8 гектара. Здесь будет возведен производственно-складской корпус площадью 10 тысяч квадратных метров», — уточнила заместитель председателя правительства Подмосковья, курирующая имущественный блок, Анна Кротова.

На заводе будут делать стекла для электричек, трамваев, дизель-поездов, автобусов и другой техники.

Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.