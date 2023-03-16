Подмосковье 16 марта 2023, 16:33 Импортозамещение стеклопакетов наладят в Солнечногорске благодаря программе «Земля за рубль»

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Еще одна компания займется импортозамещением в Подмосковье. «Имаст» откроет производство в Солнечногорске — там будут выпускать стеклопакеты и конструкции из алюминия и пластика.

Завод откроют благодаря программе «Земля за рубль», рассказала зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева. В Солнечногорске построят два производственных здания общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров.

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«Инвестиции в реализацию проекта составят 80 миллионов рублей, на предприятии будет создано 70 рабочих мест. При выходе на плановую мощность производства предприятие сможет выпускать 24,5 тысячи стеклопакетов в год», — рассказала она.

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Зампред правительства Анна Кротова добавила, что производство планируют запустить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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