Подмосковье 12 июля 2023, 16:31 Импортозамещение станков для производства жалюзи наладили в Раменском Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Фирма «Калита» из Раменского начала выпускать станки для собственного производства жалюзи, рулонных и римских штор. Это позволит компании отказаться от импортного оборудования и комплектующих для него.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что производство жалюзи в Раменском запустили в ноябре 2021 года. Сейчас там работает более 150 человек, и штат сотрудников постоянно растет.

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«Предприятие выпускает более 700 тысяч изделий в год. В ближайшее время компания планирует увеличить производственные мощности за счет ввода в эксплуатацию нового оборудования, которое сама же теперь и производит», — отметил генеральный директор Корпорации развития Подмосковья Владимир Слипенькин. Организация помогла реализовать инвестиционный проект производственно-складского комплекса.

«Калита» выпускает тканевые рулонные шторы, римские шторы, плиссе, горизонтальные и вертикальные жалюзи. В течение года планируется запуск производства деревянных жалюзи, которые до сих пор считались недоступными многим из-за высокой стоимости. Фирма планирует разрушить этот стереотип и предложить качественный товар за небольшие деньги.

Процессы производства на предприятии максимально автоматизированы.

«Это не только сводит к минимуму неточности, но и значительно сокращает затраты. Кроме того, мы внедрили инновационное программное обеспечение, которое позволяет делать изделия под заказ в любом объеме, не увеличивая при этом стоимость продукции», — отметил коммерческий директор фирмы «Калита» Игорь Бритвин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 50 проектов импортозамещения запустят в Подмосковье в этом году.