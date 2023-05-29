Подмосковье 29 мая 2023, 16:17 Импортозамещение станков для обработки металла наладят в Краснознаменске Unsplash

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Компания «ВИРМ» получила участок в Краснознаменске по программе губернатора Андрея Воробьева «Земля за 1 рубль». К 2025 году инвестор построит завод, где будут производить отечественные станки и механизмы для обработки металлов.

«Инвестиции компании „ВИРМ“ в строительство и запуск нового производства составят 116 миллионов рублей. На предприятии планируется создать более 60 рабочих мест. Запуск производства намечен на 2025 год», — рассказала о проекте министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Завод заменит импортные металлообрабатывающие станки и механизмы, а также будет выпускать металлические конструкции и котлы длительного горения. Предприятие в Краснознаменске позволит сократить зависимость отрасли от зарубежных поставок.

«Инвестор получил в аренду по льготной ставке 2,8 гектара. На участке планируется построить производственный, сборочный и административно-бытовые корпуса общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров», — уточнила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Чтобы получить господдержку для импортозамещающих проектов, можно найти земельный участок самостоятельно или подобрать землю на инвестпортале Московской области. Там представлены данные об участках в 38 городских округах.