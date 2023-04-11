Подмосковье 11 апреля 2023, 11:58 Импортозамещение средств дезинфекции для медицинского оборудования нарастили в Мытищах «ИНТЕРСЭН-плюс»

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Технологи компании «Интерсэн-плюс» из Мытищ разработали новые средства для мытья и дезинфекции медоборудования для стоматологии и эндоскопии. С начала года заказчики получили около 15 тонн продукции.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, средства смогут заместить импортные аналоги. В среднем компания наращивает объемы производства на несколько тонн.

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Средства позволяют качественно дезинфицировать оборудование, при этом они не уступают зарубежным аналогам и более экономичны. Генеральный директор Дмитрий Куршин рассказал, что расширение производства позволит увеличить долю отечественных производителей на рынке.

«Перед нами стоит задача обеспечить стабильность системы здравоохранения, сохранить непрерывность поставок необходимой продукции в клиники, снизить зависимость от импорта и быстро реагировать на изменения спроса. В целом это позволяет улучшить качество и повысить доступность медицинского обслуживания для населения», — сказал он.

Комплекс для мытья и дезинфекции включает два средства, которые ежедневно используются в стоматологических кабинетах. В разработку каждого из них вложили около миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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