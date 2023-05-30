30 мая 2023, 10:15
Импортозамещение пластиковых труб для водоочистки наладили в Ступине
Компания «Инноформула» запустила уникальное производство труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). Импортозамещающий проект был реализован при поддержке Фонда развития промышленности России, который предоставил инвестору льготный заем.
«Общий объем инвестиций компании „Инноформула“ в запуск производства составил 164 миллиона рублей, из них 50 инвестор получил в ФРП России по программе „Проекты развития“. Поддержку компании оказали также специалисты регионального Фонда развития промышленности», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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На заводе в Ступине выпускают напорные клеевые ХПВХ-трубы под собственной торговой маркой Aquademic. Эта продукция незаменима в системах водоподготовки и водоочистки, а также для химической промышленности. С помощью таких труб можно создавать сложные трубопроводные системы в аквапарках и на предприятиях АПК.
«Трубы из хлорированного поливинилхлорида — это уникальный для российского рынка продукт, а „Инноформула“ — единственный в России и Европе производитель таких труб диаметром свыше 225 миллиметров. Проверенные поставщики и постоянный контроль всех параметров производства позволяют держать качество продукции на уровне мировых лидеров», — говорит генеральный директор компании «Инноформула» Иван Мищенко.
Трубы из ХПВХ раньше поставляли в Россию компании из США и стран Европы, отечественных альтернатив не существовало. «Инноформула» намерена полностью заместить импорт этой продукции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
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