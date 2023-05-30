Подмосковье 30 мая 2023, 10:15 Импортозамещение пластиковых труб для водоочистки наладили в Ступине Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Инноформула» запустила уникальное производство труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). Импортозамещающий проект был реализован при поддержке Фонда развития промышленности России, который предоставил инвестору льготный заем.

«Общий объем инвестиций компании „Инноформула“ в запуск производства составил 164 миллиона рублей, из них 50 инвестор получил в ФРП России по программе „Проекты развития“. Поддержку компании оказали также специалисты регионального Фонда развития промышленности», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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На заводе в Ступине выпускают напорные клеевые ХПВХ-трубы под собственной торговой маркой Aquademic. Эта продукция незаменима в системах водоподготовки и водоочистки, а также для химической промышленности. С помощью таких труб можно создавать сложные трубопроводные системы в аквапарках и на предприятиях АПК.

«Трубы из хлорированного поливинилхлорида — это уникальный для российского рынка продукт, а „Инноформула“ — единственный в России и Европе производитель таких труб диаметром свыше 225 миллиметров. Проверенные поставщики и постоянный контроль всех параметров производства позволяют держать качество продукции на уровне мировых лидеров», — говорит генеральный директор компании «Инноформула» Иван Мищенко.

Трубы из ХПВХ раньше поставляли в Россию компании из США и стран Европы, отечественных альтернатив не существовало. «Инноформула» намерена полностью заместить импорт этой продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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