Подмосковье 05 сентября 2023, 09:38 Импортозамещение нефтегазового оборудования наладят в Сергиевом Посаде «Смарт Инжиниринс»

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Металлообрабатывающий завод по производству нефтегазового оборудования «Меттойл» построили в Сергиевом Посаде на территории индустриального парка «М-8». На нем смогут получить работу 170 человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, проект смогли реализовать за 15 месяцев. Площадь здания составила 9,7 тысячи квадратных метров. В проект вложили 900 миллионов рублей.

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Завод входит в группу компаний «ТСС Групп». На нем будут выпускать внутрискважинное импортозамещающее оборудование для нефтегазовой отрасли со 100% локализацией производства. Там будут производить более 450 позиций, в том числе уникальное оборудование для интеллектуального заканчивания скважин с возможностью дистанционного управления. Технологию будут масштабировать и поставлять для ведущих нефтегазодобывающих производств в России и за рубежом.

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