Подмосковье 01 мая 2023, 21:26 Импортозамещение наладили на производстве трубопроводных систем в Щелкове

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Глава Щелкова Андрей Булгаков посетил предприятие АО «Трубопроводные системы и технологии». На предприятии наладили импортозамещение.

Компания является участником проектов «Северный поток», «Северный поток-2», «Южный поток» и «Сила Сибири». На предприятии создают передовые системы, технологии и оборудование для противокоррозионной защиты и мониторинга технического состояния стальных трубопроводов, подводных и причальных сооружений.

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Сейчас на производстве работают более 200 человек, большинство из них живут в округе.

Глава муниципалитета осмотрел производство и новое оборудование, на которое компания получила субсидию из бюджета Московской области. Все разработки и программные обеспечения в компании отечественные. На предприятии производят девять видов продукции.

В ближайшее время в компании планируют построить новый корпус, увеличить число сотрудников и закупить семь новых станков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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