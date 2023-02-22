Подмосковье 22 февраля 2023, 14:12 Импортозамещение молочной закваски наладят в Лыткарине

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Цех по производству биопрепаратов для закваски построили на мясоперерабатывающем заводе в Лыткарине. Это позволит снизить импортные поставки.

Доля импортных заквасок в России составляет более 90%. Эксперты высказали мнение о возможном дефиците, однако после запуска цеха в Лыткарине проблему удастся решить.

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Сейчас в помещении проводят отделочно-подготовительные работы. Запустить производство планируют в начале 2025 года. Для этого закупили необходимое оборудование и получили первые поставки технологических линий. Пусконаладочные и монтажные работы планируют завершить в третьем квартале этого года, после чего начнется отработка процесса производства.

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«Биотехнологичсекое производство достаточно вариабельное, мобильное. Если есть оборудование, то закваски и стартовые культуры — это первое, с чего можно начать, а дальше уже можно расширяться. Можно сказать, что это оборудование универсальное», — сказала ведущий инженер-микробиолог Олеся Захаркина

После открытия цеха завод сможет принять на работу дополнительных сотрудников, в том числе IT-специалистов, которые будут обслуживать автоматизированное производство.

«Молочнокислые одни из самых распространенных микроорганизмов, все, что связано с процессами сквашивания сырья и производства на их основе различных кислых и заквашенных продуктов, — это наша потенциальная сфера развития», — отметил руководитель департамента исследований и разработок Денис Захаркин.

В будущем завод планирует выпускать разные виды молочной продукции, в том числе сыры.

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