Подмосковье 02 февраля 2024, 17:51 Импортозамещение лечебного питания наладят в Красногорске к 2026 году Медиабанк МО

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Завод специализированного лечебного питания построят в Красногорске к 2026 году. Для реализации проекта импортозамещения инвестору предоставили участок по программе «Земля за 1 рубль»

«Важный импортозамещающий проект в области медицины реализуют на территории индустриального парка „Нахабино Парк“. Инвестиции компании „Технологии Биосинтеза“ составят 1,3 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать 120 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Ожидается, что завод начнет работать в 2026 году. Здесь будут выпускать медицинское питание для пациентов, находящихся в реанимации.

«Для реализации стратегически важного и жизненно необходимого инвестпроекта предоставлено 2,8 гектара земли. В планах у компании обеспечить лечебным питанием не только учреждения России, но и Казахстана, Армении, Киргизии, Белоруссии», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подмосковье планирует реализовать около 280 проектов импортозамещения. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что каждый инвестор получает целый комплекс мер поддержки, чтобы успешно открыть производство.

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