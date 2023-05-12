Подмосковье 12 мая 2023, 14:49 Импортозамещение изделий из металла наладят в Пушкино к 2026 году Дмитрий Зайчиков

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Еще один участок по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Земля за 1 рубль» передан инвестору. К 2026 году «Компания Бис» наладит в Пушкино импортозамещающее производство металлических изделий.

«На полученном участке инвестор построит производственный корпус, где разместит оборудование для производства металлоизделий. Вложения в проект составят 20 миллионов рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Участок площадью 1625 «квадратов» инвестор выбрал самостоятельно. Земля находится в поселке Лесном под Пушкино. Здесь начнется строительство завода, где впоследствии будут выпускать комплектующие к светильникам, урны, ограды из труб, листовой материал разной толщины.

«Компания также ведет социально ориентированную деятельность — занимается проектированием электротележек для маломобильных граждан», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подмосковные инвесторы, которые планируют развивать импортозамещение, получили уже 99 земельных участков по ставке в один рубль.