Подмосковье 21 марта 2023, 12:52 Импортозамещение изделий для авиации наладят в Ступине

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Компания «Стивидор» построит в Ступине завод изделий для авиации благодаря программе «Земля за рубль». Их будут использовать российские и зарубежные заказчики, рассказала зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Проект направлен на импортозамещение в сфере металлообработки. В него инвестируют 41 миллион рублей.

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«Планируемый срок запуска производства — второй квартал 2025 года. Предприятие сможет обрабатывать до 100 тонн металла в год», — сказала она.

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Сейчас компания выпускает продукцию для авиации, машиностроения, энергетики, судостроения и других областей. На заводе используют технологии 3D-печати, которые позволяют быстро изготовить прототип и начать тестирование.

Глава Мининвеста Наталья Адигамова добавила, что компания арендовала участок площадью 770 квадратных метров в поселке Малино. По программе «Земля за рубль» она получила участок площадью 2,5 гектара.

Предприятие планирует сохранить вид деятельности и организовать литье серийных и крупных заказов, а также расширить рынок сбыта за счет продукции из кобальт-хрома, никеля, титана и магния.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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