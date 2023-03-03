Подмосковье 03 марта 2023, 10:21 Импортозамещение джина, виски и бурбона нарастят в Подмосковье

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Дмитровская компания «ССБ» увеличит производство алкоголя по программе импортозамещения. Планируется увеличить выпуск таких отечественных брендов, как джин Snob, виски Mancatcher, бурбон Steersman и ром Castro.

«В рамках программы импортозамещения, сопровождаемой Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ООО „ССБ“ нарастит выпуск джина, виски, бурбона и рома с текущих 25 миллионов бутылок в год в два раза», — сообщил курирующий Минсельхозпрод, заместитель председателя правительства Московской области, Георгий Филимонов.

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На эти цели инвестируют около 500 миллионов рублей. Запуск новых производственных линий на заводе запланирован на вторую половину 2024 года.

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