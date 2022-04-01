Импортозамещение для самых маленьких. Богородский завод удвоит производство детского питания

Цены на детские каши и пюре, а также молочные смеси зарубежных производителей выросли в два-три раза. А некоторые западные производители начали снижать объем продукта. В то же время на полках начали появляться российские аналоги товаров для детей.

Импортозамещение получило новый виток, так что выбор у родителей есть. Одна из выгодных и полезных альтернатив детским продуктам зарубежных марок — продукция богородского завода «Фармалакт». Операционный директор компании Михаил Печенин отметил, что по сравнению с западными аналогами их продукция дешевле на 70%.

Сейчас «Фармалакт» знают в основном в учреждениях здравоохранения, он поставляет продукцию в больницы и роддома. Богородская компания занимает только 15% рынка, но совсем скоро ситуация изменится и отечественный бренд появится в сетевых магазинах.

Печенин отметил, что предприятие строили с расчетом на то, чтобы в два раза увеличить текущие мощности, которые сейчас составляют примерно 900 тонн в месяц готовой продукции. В ближайшем будущем объемы будут увеличены.

«Мы как команда давно в детском питании, мы понимаем, как это важно, и <…> мы уверенно шли в эту нишу, чтобы сократить влияние импорта на российских потребителей, детей, мам. В том, что наши пюре, каши и молочные смеси не хуже, убеждены и сотрудники завода, и врачи», — добавил он.