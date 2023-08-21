Подмосковье 21 августа 2023, 16:58 Импортозамещение бытовой химии наладят в Раменском Unsplash

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Компаниz «Т.Б.Х. — Раменское» получила участок по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Вблизи деревни Кузнецово инвестор планирует построить завод мыла, бытовой химии и косметических средств.

«Проект по запуску производства бытовой химии направлен на импортозамещение в этом секторе российского рынка. Инвестиции составят более 500 миллионов рублей. На новом предприятии планируется создать около 40 рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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На новом предприятии будут выпускать более 200 видов товаров бытовой химии, косметику для волос и тела, туалетную бумагу и бумажные салфетки.

«Для реализации инвестпроекта компании из Раменского передали в аренду без проведения торгов земельный участок площадью девять гектаров. Он расположен вблизи деревни Кузнецово и относится к землям промышленности и иного специального назначения», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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