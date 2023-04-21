Подмосковье 21 апреля 2023, 12:43 Импортозамещение автомобильных подшипников наладят в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Завод автомобильных подшипников № 1 откроется в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области. Проект нацелили на замещение импортной продукции, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Объем инвестиций составил свыше 200 миллионов рублей. На предприятии смогут работать более 30 человек. В итоге завод станет отечественным специализированным производителем качественных автомобильных подшипников.

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«Технология и оборудование проекта позволяют осуществлять гибкую, быструю переналадку и производство широкой номенклатуры шариковых радиально-упорных ступичных подшипников с шестым классом точности и выше», — уточнили в министерстве.

Проект предусматривает поэтапную 100%-ную локализацию производства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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