Подмосковье 21 июня 2023, 12:08 Импортозамещение аморфного диоксида кремния наладят в Богородском округе

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Компания «СтройМагПроект» откроет производство неорганических химических веществ в Богородском округе и будет производить в том числе аморфный диоксид кремния, который состоит в перечне для импортозамещения в России. Под реализацию проекта инвестору выдан участок по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Земля за 1 рубль».

Инвестор планирует наладить производство аморфного, осажденного, синтетического диоксида кремния. Этот компонент широко применяется в фармацевтической, пищевой, химической, электротехнической промышленности и других сферах.

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«Компания „СтройМагПроект“ вложит в запуск нового производства 70 миллионов рублей. Старт производства запланирован на 2026 год», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На предприятии появится около 30 рабочих мест. Ежегодно цех будет выпускать 250 тонн продукции.

«Синтетический диоксид кремния значительно улучшает потребительские и эксплуатационные свойства продукции, которая применяется во многих важных сферах жизнедеятельности. На участке площадью почти три гектара возведут завод, склады и вспомогательные помещения», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.