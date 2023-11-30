Подмосковье 30 ноября 2023, 16:49 Импортозамещающие проекты принесут Подмосковью около 200 миллиардов рублей Мининвест

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Реализация импортозамещающих проектов продолжается в Московской области. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, они принесут региону почти 200 миллиардов рублей.

На данный момент в Московской области число проектов импортозамещения достигло 240.

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«Это проекты, взятые в работу специалистами Мининвеста с начала 2022 года. На сегодняшний день из них уже реализовано 64 проекта», — отметила Зиновьева.

Для подмосковных компаний действуют различные меры поддержки. Например, по программе «Земля за 1 рубль» можно получить льготный участок для размещения бизнеса. Условия действуют для предпринимателей в течение трех лет, после чего, в случае успешного запуска предприятия, они получают возможность выкупить участок всего за 15% от его кадастровой стоимости.

Напомним, что узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса, а также подать заявку на их получение можно на региональном инвестпортале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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