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    14 апреля 2022, 16:30

    Импортозамещающие лекарства от паразитов у животных создали в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    В Подмосковье создали импортозамещающие препараты от паразитов у животных. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

    Импортозамещающие лекарства от паразитов у животных создали в Подмосковье | Изображение 1

    Новые таблетки разработали с целью лечения и профилактики паразитарных заболеваний. Компания «НВЦ Агроветзащита С-П» подала заявку на государственную регистрацию препарата «OKVET Табс Экспресс».

    Это таблетки орального применения — они для назначения кошкам и собакам

    Владислав Мурашов.

    Заявку подали в Россельхознадзор. Также идет производство лекарств для применения в рыбоводных хозяйствах с целью профилактики инвазионных заболеваний.

    Препарат соответствует всем лицензионным требованиям к лекарственным средствам для ветеринарного применения.

    Ранее стало известно, что подмосковный Мининвест взял на сопровождение более 60 проектов импортозамещения.