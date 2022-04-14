Импортозамещающие лекарства от паразитов у животных создали в Подмосковье
В Подмосковье создали импортозамещающие препараты от паразитов у животных. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Новые таблетки разработали с целью лечения и профилактики паразитарных заболеваний. Компания «НВЦ Агроветзащита С-П» подала заявку на государственную регистрацию препарата «OKVET Табс Экспресс».
Это таблетки орального применения — они для назначения кошкам и собакам
Владислав Мурашов.
Заявку подали в Россельхознадзор. Также идет производство лекарств для применения в рыбоводных хозяйствах с целью профилактики инвазионных заболеваний.
Препарат соответствует всем лицензионным требованиям к лекарственным средствам для ветеринарного применения.
Ранее стало известно, что подмосковный Мининвест взял на сопровождение более 60 проектов импортозамещения.