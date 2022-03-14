facebook_pixel
    14 марта 2022, 14:16

    Правительство Подмосковья рассказало о мерах поддержки импортозамещающего бизнеса

    Зампред правительства Подмосковья Зиновьева раскрыла меры поддержки бизнеса

    Анастасия Аброськина, Анатолий Минкин

    Московская области разработала меры поддержки бизнеса, который занимается импортозамещением. Новые правила распространятся, как на крупные предприятия, так и на малый и средний бизнес. Подробности рассказала заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

    Она отметила, что рассчитывать на поддержку могут отечественные предприятия, занимающиеся замещением импортных товаров в фармацевтике, медицине, газификации, машиностроении, благоустройстве и производстве кабельной продукции. Компании, которые смогут рассчитывать на поддержку, власти Подмосковья выберут в самостоятельно.

    Екатерина Зиновьева пояснила, что дополнительные средства на развитие бизнеса компании смогут получить несколькими путями. Первый вариант — кредиты из федерального Фонда развития промышленности, но для этого нужно соответствовать ряду критериев.

    Второй вариант — банковский кредит. Погашение части процентной ставки власти Московской области возьмут на себя.

    Правительство Подмосковья рассказало о мерах поддержки импортозамещающего бизнеса | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Чтобы по нашему проекту импортозамещения ставка была не выше 10−11% годовых. Если говорить о субсидировании части процентной ставки, то мы закладываем более 500 миллионов рублей дополнительно по этой мере поддержки», — заявила Зиновьева.

    Также правительство Подмосковья может предоставить льготный заем по ставке до 5% годовых из собственного Фонда развития промышленности. Или заключить офсетный контракт — это долгосрочный договор с компанией-инвестором, которая за свой счет создает товары для государственных и муниципальных нужд.

    Дополнительной мерой поддержки компаний, занимающихся импортозамещением — это льготная передача в аренду земли по ускоренному механизму. Получить участок можно по ставке в один рубль и в дальнейшем продлевать ее на срок до трех лет.

    Правительство Подмосковья рассказало о мерах поддержки импортозамещающего бизнеса | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Нам нужно принять изменения в областное законодательство, чтобы эту меру поддержки уже начать предлагать нашему бизнесу. Прошу наших парламентариев в этом плане помочь», — обратилась Зиновьева к депутатам Мособлдумы.

    Представители малого и среднего бизнеса Московской области могут рассчитывать на субсидии. Прежде всего для них предусмотрена отсрочка на один год по всем ранее заключенным контрактам. Также малые и средние фирмы могут получить деньги на закупку оборудования. Выделенные средства должны покрывать не более половины общей стоимости, а максимальная сумма не должна превышать 10 миллионов рублей.

    Правительство Подмосковья рассказало о мерах поддержки импортозамещающего бизнеса | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Подобная мера начнет действовать на оборудование, взятое в лизинг, но субсидия не должна покрывать более 70% от первого взноса. Максимальная сумма также составит 10 миллионов рублей.

    Кроме того, предприятия малого и среднего бизнеса, задействованные в импортозамещении могут получить льготные кредиты в размере от пяти до 100 миллионов рублей по ставке в 11,5%. Льготный период продлится два года, а для удаленных территорий — три года.

    Правительство Подмосковья рассказало о мерах поддержки импортозамещающего бизнеса | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Подать заявку на проекты импортозамещения компании могут на инвестиционном портале Московской области.