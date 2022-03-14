Правительство Подмосковья рассказало о мерах поддержки импортозамещающего бизнеса

Московская области разработала меры поддержки бизнеса, который занимается импортозамещением. Новые правила распространятся, как на крупные предприятия, так и на малый и средний бизнес. Подробности рассказала заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что рассчитывать на поддержку могут отечественные предприятия, занимающиеся замещением импортных товаров в фармацевтике, медицине, газификации, машиностроении, благоустройстве и производстве кабельной продукции. Компании, которые смогут рассчитывать на поддержку, власти Подмосковья выберут в самостоятельно.

Екатерина Зиновьева пояснила, что дополнительные средства на развитие бизнеса компании смогут получить несколькими путями. Первый вариант — кредиты из федерального Фонда развития промышленности, но для этого нужно соответствовать ряду критериев.

Второй вариант — банковский кредит. Погашение части процентной ставки власти Московской области возьмут на себя.

Источник фото: телеканал «360»

«Чтобы по нашему проекту импортозамещения ставка была не выше 10−11% годовых. Если говорить о субсидировании части процентной ставки, то мы закладываем более 500 миллионов рублей дополнительно по этой мере поддержки», — заявила Зиновьева.

Также правительство Подмосковья может предоставить льготный заем по ставке до 5% годовых из собственного Фонда развития промышленности. Или заключить офсетный контракт — это долгосрочный договор с компанией-инвестором, которая за свой счет создает товары для государственных и муниципальных нужд.

Дополнительной мерой поддержки компаний, занимающихся импортозамещением — это льготная передача в аренду земли по ускоренному механизму. Получить участок можно по ставке в один рубль и в дальнейшем продлевать ее на срок до трех лет.

Источник фото: телеканал «360»

«Нам нужно принять изменения в областное законодательство, чтобы эту меру поддержки уже начать предлагать нашему бизнесу. Прошу наших парламентариев в этом плане помочь», — обратилась Зиновьева к депутатам Мособлдумы.

Представители малого и среднего бизнеса Московской области могут рассчитывать на субсидии. Прежде всего для них предусмотрена отсрочка на один год по всем ранее заключенным контрактам. Также малые и средние фирмы могут получить деньги на закупку оборудования. Выделенные средства должны покрывать не более половины общей стоимости, а максимальная сумма не должна превышать 10 миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Подобная мера начнет действовать на оборудование, взятое в лизинг, но субсидия не должна покрывать более 70% от первого взноса. Максимальная сумма также составит 10 миллионов рублей.

Кроме того, предприятия малого и среднего бизнеса, задействованные в импортозамещении могут получить льготные кредиты в размере от пяти до 100 миллионов рублей по ставке в 11,5%. Льготный период продлится два года, а для удаленных территорий — три года.

Источник фото: телеканал «360»

Подать заявку на проекты импортозамещения компании могут на инвестиционном портале Московской области.