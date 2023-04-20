Подмосковье 20 апреля 2023, 18:02 Импортозамещающее производство тормозных систем появится в деревне Губино Шлавгосстрогйнадзор МО

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Производственный цех площадью более шести тысяч квадратных метров построили в деревне Губино Орехово-Зуевского округа. Здание входит в состав машиностроительного завода «Тонар».

На новом объекте запустят производство импортозамещающих комплектующих тормозной системы прицепов и полуприцепов. Цех по выпуску деталей обеспечит рабочими местами 100 человек.

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«Тонар» является крупнейшим российским производителем прицепной и полуприцепной техники, а также единственным в стране производителем технологических самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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