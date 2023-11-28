Подмосковье 28 ноября 2023, 18:22 Импортозамещающее производство стройматериалов запустили в Дубне ОЭЗ "Дубна"

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Компания «Беролюкс» построила производственный цех в ОЭЗ «Дубна». На предприятии будут изготавливать импортозамещающие строительные поликарбонат и полипропилен.

Ожидается, что ежегодный объем выпускаемой продукции будет достигать 24 тысяч тонн, а готовые изделия будут поставлять в строительные торговые сети.

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Общий размер инвестиций в проект составил около миллиарда рублей, а его реализация позволила создать в округе 120 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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