Подмосковье 12 января 2023, 10:32 Импортозамещающее производство станков для бумажных изделий появилось в Егорьевске Фото: Виталий Сидоров

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Станки помогут производителю бумажных изделий из Егорьевска вытеснить зарубежных конкурентов с нашего рынка. Новые линии по силиконизации бумаги уже установлены на предприятии и готовы к работе.

С помощью новых линий компания «Гуслица» сможет производить особую бумагу, использующуюся в строительных материалах, кулинарии и средствах гигиены. Компания, основанная в 2013 году, изготавливает бумажные изделия, в том числе, ажурные салфетки, тарталетки и формы для выпечки.

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«Сейчас мы являемся ведущим производителем ажурной салфетки в России. С 2014 года максимально вытесняем зарубежную продукцию с нашего рынка», — отметил руководитель компании Олег Епифанцев.

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Отмечается, что товары «Гуслицы» закупают крупные дистрибьютеры, потому их можно увидеть в буквально каждом сетевом магазине страны.В 2021 году компания отказалась от аутсорса нарезки бумаги и перевела этот процесс на собственные мощности. Предполагается, что новая линия силиконизации станет локомотивом производства.

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