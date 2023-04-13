Подмосковье 13 апреля 2023, 13:36 Импортозамещающее производство декоративной и уходовой косметики появится в Солнечногорске Unsplash

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Компания «Миксит» при содействии Корпорации развития Подмосковья откроет еще один завод косметики и гигиенических средств в Солнечногорске. Инвестиции в проект превысят 1,3 миллиарда рублей.

«На новой площадке будет создано около 340 рабочих мест. Уже сейчас на предприятии тестируют логистику и выпускают опытные партии продукции», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Вывести завод на полную мощность планируется к концу года. Сейчас здесь набирают персонал — требуются наладчики оборудования, инженеры, упаковщики и фасовщики.

Компания «Миксит» уже работает в Наро-Фоминске, а с запуском нового завода увеличит масштабы производства в разы. В Солнечногорске начнут выпускать кремы и патчи для лица, декоративную косметику, шампуни и гели, средства для уборки дома и многое другое.

«Основное для нас — это качество сырья, которое мы используем в своем производстве. Что касается оборудования, то практически все производственные линии будут отечественного производства», — отметил основатель компании «Миксит» Олег Пай.

Для оценки качества продукции на производстве будет работать собственная лаборатория. Все рецепты предварительно протестируют.

«Сейчас компания производит три миллиона единиц продукции в месяц, а с вводом новой площадки сможет производить 30. В перспективе планируется выпускать товары для косметических брендов и крупных торговых сетей», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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