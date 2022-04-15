Импортную косметику заменит продукция из Подмосковья

Сотни баночек наполняются заветными составами: кремы, маски, сыворотки. Это профессиональная косметика для салонов красоты родом из Подмосковья. И она готова заменить бренды, которые собираются покинуть Россию или ощутимо повысили ценник.

«Ассортимент, существующий сегодня, это порядка 500 наименований. <…> Имеющийся ассортимент позволяет под любую в нашей стране полку сформировать предложение», — отметил директор по продажам компании Aravia Алексей Выродов.

Отечественный бренд на рынке 13 лет и широко представлен в России и странах СНГ на известных онлайн-площадках, а также в крупных косметических сетях. В арсенале все уходовые категории: косметика для лица, тела, волос, продукция для эпиляции. Еще один плюс — это натуральный состав. К примеру, состав для шугаринга — это пищевой продукт, отметила технолог Елена Май.

А крем для рук готовится в резервуаре, где продукции на пять тысяч баночек. Через открытую крышку ощущается легкий аромат. Отдушка самая разнообразная — от классической русской березы до ананосово-лаймового смузи.

В лаборатории тестируют будущие продукты — переводят составы с языка формул на язык косметики.

Мы отрабатываем рецептуры, присланные разработчиками в условиях лаборатории, и потом внедряем в промышленную варку Марина Еналиева Технолог

В составах кислоты, антиоксиданты, есть линейка для борьбы с акне. Тут же проверяют качество. Сейчас готовят увлажняющее средство и крем для рук с золотом.

Несмотря на то, что косметика из серии профессиональной, большинство средств можно использовать и дома. Исключения — сильные составы, работать с которыми может только специалист. Долгое время почетом у косметологов пользуются средства из Израиля. Но сейчас поклонники салонных процедур и сами мастера говорят — наше работает не хуже.

В некоторых позициях мы на голову выше наших израильских или каких-либо конкурентов. <…> Наши все продукты ориентированы под наши климатические условия и под те эстетические задачи, которые встречаются именно у российского потребителя Юлия Прокопенко Косметолог, ведущий технолог-эксперт

Санкции, конечно, добавили проблем в вопросах поставок сырья. Но производители ищут альтернативу и не видят особых преград бизнесу. Есть и плюсы — спрос на подмосковный бренд растет еще активнее. И заказов у Aravia становится все больше.

Из-за оживленного спроса производство приходится расширять. Еще до того, как цены на импортную косметику стали повышать, российская марка каждый год увеличивала поставки на 50%. Мининвест курирует вопрос и предоставило заводу льготную аренду земли за рубль. В скором времени заработают новые линии — чтобы красоты стало еще больше.