«Императорский маршрут»: в Подмосковье началась конференция о путешествиях Романовых

Научная конференция о путешествиях Романовых стартовала в Подмосковье. В рамках туристического проекта «Императорский маршрут» ученые расскажут, какие места в России посещали представители царской семьи.

Романовы выезжали из Санкт-Петербурга и посещали Египет, Индию, Дальний Восток, а потом возвращались домой через всю Россию. Так путешествовал Николай II еще до того, как стал императором. Знакомство великих князей с родиной называли обручением.

Именно этой традиции посвящена научная конференция в селе Усово Одинцовского городского округа. В этом населенном пункте находится единственное в Московской области императорское имение. В свое время оно принадлежало великой княгине Елизавете Федоровне, жене великого князя Сергея Александровича. Сама она совершала паломничества, основала Марфо-Мариинскую обитель, церковь ее канонизировала.

«Своим примером она очень много послужила и ближним. Она очень много послужила вере православной, она очень много послужила образом того, как люди, находящиеся на вершине власти, тем не менее сердцем находятся со страждущими, помогают им и смысл своей жизни полагают на служение ближнему», — отметил сотрудник Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Григорий Паневич.

Источник фото: телеканал «360»

Из-за ограничительных мер по коронавирусу в Подмосковье приехали только 50 историков и академиков. Второй день конференции пройдет в Казани. Переезд из одного города в другой неслучаен: это символическое перемещение из одной точки «Императорского маршрута» в другую.

«Для нас очень важно, что все эти места могут быть посещаемы. <…> Потому что люди интересуются, потому что хотят, чтобы на этих местах создавались памятные доски, памятные музеи, мемориальные комнаты. <…> Мы очень рады, что наш „Императорский маршрут“ попал как раз в этот удивительный момент, когда особый импульс получило развитие внутреннего туризма», — рассказала глава Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

В развитии проекта участвуют Министерство туризма Московской области, Ростуризм и правительство Подмосковья. Кроме Подмосковья, еще 19 регионов привлекают внимание путешественников к памятным местам, которые посещали царские особы и их семьи.