Аллерголог Продеус назвал три фактора, которые делают детей уязвимыми к аллергии

Есть три основных фактора, которые делают детей уязвимыми к аллергии. Они не дают организму выработать толерантность и начать терпимо относиться к разным факторам окружающей среды. Об этом в эфире «360» рассказал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус, который много лет был соведущим Елены Малышевой.

«Многие думают, что это плохая экология, мы едим не то, живем не так, Есть некоторая правда в этом, но отчасти, потому что основа аллергологических и аллергических состояний лежит в том, что наш организм должен научиться быть толерантным. Ведь аллергия — это не только когда мы гиперреагируем. Аллергия — это процесс повышенного ответа на стандартные раздражения», — отметил Андрей Продеус.

Он отметил, что организм должен провести определенную работу, чтобы начать реагировать ровно. Этот процесс называется обучением толерантности. На это влияют три базовых фактора. Во-первых, у ребенка, который родился недоношенным, больше шансов приобрести аллергию, потому что организм может не научиться быть толерантным.

«Следующий аспект, который за последние десятилетия увеличился в процентах — это количество детей, рожденных путем кесарева сечения. Да, это просто необходимо в некоторых случаях… Но такие роды увеличивают риск развития аллергии — человек не сможет выработать толерантность. Это очень важный вопрос, и сейчас <…> примерно треть детей рождается путем кесарева сечения», — пояснил он.

Андрей Продеус также уточнил, что это очень большой процент и он увеличивается. При этом третий аспект, который влияет на возможность формирования аллергии у детей — грудное вскармливание. Этот процесс дает ребенку научиться и обучить его иммунную систему правильно реагировать на внешнюю среду — от продуктов питания до бытовых вещей. При этом часто ребенок, который родился с помощью кесарева сечения, по разным причинам искусственник или на смешанном вскармливании.

«У нас получается как: недоношенность, кесарево сечение и отсутствие грудного вскармливания — три базовых вещи, которые в современной жизни увеличиваются в процентах. И мы стали получать детей, которые прекрасные, здоровые, но у них меньше шансов выработать толерантность», — заключил он.