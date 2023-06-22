Подмосковье 22 июня 2023, 10:51 Иммерсивный спектакль и юмористическую выставку о браке представят в Чехове 2 июля Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

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Музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» представит новую программу «Брак: за и против». В Министерстве культуры и туризма рассказали, что ожидает гостей усадьбы 2 июля.

Участники программы перенесутся в эпоху Чехова, узнают о волнениях женихов и невест, их переживаниях, перипетиях семейной жизни людей того времени.

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На выставке «Брачная лихорадка» собрали рисунки и тексты из юмористических журналов конца XIX века, объявления и заметки из первых брачных газет России. Из них можно узнать, как менялись отношения влюбленных после свадьбы, чем была наполнена семейная жизнь, для кого создавались клубы рогоносцев, с какими трудностями сталкивались супруги, желающие расторгнуть брак. Гости смогут проверить градус своих чувств с помощью усовершенствованного «любовиметра».

В программе дня будет иммерсивный спектакль-прогулка по водевилю «Предложение» в постановке мелиховского театра «Чеховская студия». Участники программы перевоплотятся в работников усадьбы Степана Степановича Чубукова — и горох помогут перебрать, и траву на лугах покосить, и окажутся невольными свидетелями выяснения отношений между двумя влюбленными.

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