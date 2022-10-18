Имя советского летчика-космонавта присвоили школе в Павловском Посаде | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 21:58 Имя советского летчика-космонавта присвоили школе в Павловском Посаде

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Первый день после осенних каникул в школе № 10 Павловского Посада начался с торжественного мероприятия. Его посвятили присвоению учебному заведению имени дважды героя Советского Союза летчика-космонавта СССР № 5, Валерия Быковского.

Валерий Быковский стал пятым космонавтом планеты. В 1960 году он вошел в состав отряда космонавтов первого набора военно-воздушных сил.

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Указ о присвоении школе № 10 имени Валерия Быковского подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Почетным гостем мероприятия стал сын космонавта Сергей Быковский. Он передал в дар школе флаг Российской Федерации, который участвовал в траурных мероприятия во время прощания с космонавтом в марте 2019 года. Теперь этот символ государства будет храниться в школьном музее.

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«Для нас это не только честь, для нас это еще и вызов держать планку, хорошо учиться и показывать результаты», — отметил глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов.

После завершения торжественной церемонии, мероприятие продолжилось в актовом зале школы. Ребята задавали Сергею Быковскому вопросы, которые касались различных тем, связанных с жизнью и общественной деятельностью космонавта. Сын героя с удовольствием отвечал на вопросы ребят, открывая новые страницы в жизни космонавта.