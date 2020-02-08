Имя погибшего в Великую Отечественную войну солдата увековечат в Можайске. Его опознали по записке

Братская могила в Можайске пополнится еще одним именем. Останки погибшего в Великую Отечественную войну бойца удалось найти и похоронить на мемориале в деревне Ельня. Сейчас поисковики узнали его имя — Егор Бутанин.

Егор Бутанин 70 лет числился пропавшим без вести. Его останки в 2012 году нашел поисковый отряд «Укрепрайон № 36». Бойца похоронили на мемориале в деревне Ельня, как Неизвестного солдата 108 стрелковой дивизии.

С тех пор поисковики вели работу по прочтению записки из медальона бойца.

«История очень непростая, мы уже в какой-то степени отчаялись установить его имя. Проводили несколько экспертиз, пытались найти дополнительную информацию, но постоянно шли по ложному пути», — рассказал руководитель поискового объединения Дмитрий Писаренко.

Он добавил, что в прошлом году поисковики обратились в организацию «Солдатский медальон», у них есть лаборатория. Там удалось прочитать название места рождения на медальоне — Новая Яксарка.

«Ни с чем не спутать. Такой населенный пункт единственный в стране, в Пензенской области», — уточнил Дмитрий Писаренко.

Место рождения помогло узнать имя солдата и найти его родственников. Егор Федорович Бутанин родился в 1918 году и в годы Великой Отечественной войны был солдатом 407 стрелкового полка 108 стрелковой дивизии. Мужчина погиб в период с 18 по 20 января 1942 года при освобождении Можайска.

Источник фото: телеканал «360»

Недалеко от перекрестка на 108 километре Минского шоссе с дорогой Можайск–Верея в то время шли ожесточенные бои по ликвидации оборонительного узла противника. Егор Федорович в составе своего полка штурмовал опорный пункт фашистов.

Родственники героя приехали навестить могилу своего предка.

«Егор Федорович — это родной брат моей бабушки. Я не знала, что есть такие организации, которые проводят поиски родственников, поиски солдат, которые воевали. Узнав об этом, я решила, что обязательно поеду на встречу, потому что очень важно знать свой род, своих предков и быть благодарными им за то, что у нас есть сейчас», — сказала родственница бойца Екатерина Ражина.