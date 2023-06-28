Подмосковье 28 июня 2023, 13:28 Имя погибшего при пожаре спасателя Рустама Никибова запланировали присвоить школе в Королеве Евгений Лавряшин

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Жители Королева проводили в последний путь героически погибшего при тушении пожара спасателя Рустама Никибова. Гражданская панихида состоялась в городской пожарно-спасательной части № 80, а отпевание — в Богородице-Рождественском храме.

«Он всегда готов был прийти на помощь, подставить плечо. Это был Человек с большой буквы. Трагическая гибель Рустама — это утрата не только для родных и близких, друзей и товарищей, но и для всего пожарно-спасательного гарнизона Московской области. Мы все глубоко скорбим», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Глава Королева Игорь Трифонов принес соболезнования матери и жене погибшего.

«Нас сегодня много, следовательно, человек он был хороший. Рустам не умер, он останется в наших сердцах», — заявил начальник спасательного отряда Федеральной противопожарной службы полковник Сергей Зверев.

Сейчас обсуждается вопрос об увековечивании памяти героя. Среди предложений — мемориальная доска на доме, где жил пожарный, и присвоение имени спасателя Первомайской школе № 2, в которой он учился.

Никибов погиб 25 июня при исполнении служебного долга. Во время пожара в доме на Пионерской улице, 13/3 он спасал жильца, однако вытащить его и спастись самому ему не удалось.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семью героя обеспечат вниманием и необходимой заботой. Он поручил Полетыкину оказать поддержку родственникам пожарного.

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