Имя подмосковного ученого дали 118-му элементу таблицы Менделеева

В честь подмосковного ученого Юрия Оганесяна назвали 118-й элемент таблицы Менделеева. Академик РАН и научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова в ОИЯИ открыл его почти 20 лет назад, но награду получил только в ноябре 2021 года.

Оганесян работает над синтезом металлов порядка 60 лет. Отметили его «за прорывные результаты, полученные в экспериментах по синтезу новых элементов».

«В 1963 году я участвовал в работах по синтезу 102 элемента. Начиная с того времени, и до 118-го все время находился в этой проблеме», — сказал ученый.

Новый элемент в Лаборатории ядерных реакций открыли в 2002 году. После этого началась долгая процедура самопроверок и дополнительных исследований, что заняло несколько лет.

Доктор физико-математических наук, начальник первого сектора лаборатории Владимир Утенков пояснил, что сначала специалисты должны были убедиться самостоятельно и заверить научную общественность в синтезировании сверхтяжелых элементов.

«В начале 2000-х мало кто верил в то, что мы действительно получили новый элемент», — сказал он.

Подобная практика, по словам ученых, нормальна. В 1960-х американские и шведские лаборатории уже заявляли об открытии нового элемента. Но в итоге это сделали в Дубне, представив известный на сегодняшний день нобелий.

Оганесяна наградили за активную работу и огромный вклад в науку. Он стал вторым ученым, чьим именем при жизни назвали элемент. Первым был Герман Сиборг.

Инициативу в выборе названия проявили независимо друг от друга команды Оганесяна из двух разных стран. Утвердил его Международный союз теоретической и прикладной химии при ООН. Сам ученый признался, что для получения пяти атомов оагнесона пришлось съесть пуд соли.

«Надо решить столько задач, которые раньше не решались, создать детекторы, которых в мире не было, ускоритель. <…> Надо получить высокотемпературную плазму, которой тоже в мире не было и так далее», — пояснил Юрий Оганесян.

Итогом решения подобных задач стали интернет, полупроводники, благодаря которым есть смартфоны, спутники и множество новых тканей и материалов. Сейчас академик надеется открыть 119-й и 120-й элементы, уже составил планы.