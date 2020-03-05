Имя почетного гражданина Подмосковья присвоили Коломенскому аграрному колледжу

Коломенскому аграрному колледжу присвоили имя почетного гражданина Московской области Николая Козлова. Такой подарок жене и дочери министра плодоовощного хозяйства СССР сделал в преддверии 8 Марта губернатор.

Теперь колледж будет носить имя выдающегося деятеля, прошедшего Великую Отечественную войну и посвятившего затем себя развитию сельского хозяйства в стране. С инициативой увековечить имя Козлова выступило руководство учебного заведения.

Мемориальную доску установят на фасаде здания до конца года. Также в музее колледжа может появиться экспозиция, посвященная деятельности Козлова. Она расскажет о заслугах деятеля, наладившего в СССР систему переработки и распространения сельскохозяйственной продукции.

История существования Коломенского аграрного колледжа уходит корнями в сороковые годы прошлого века. За время работы его окончили свыше 11 тысяч специалистов. Сегодня это ведущее в России среднее специальное учебное заведение сельскохозяйственного профиля.