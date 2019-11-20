Имя лучшего воспитателя России назовут в Подмосковье 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, в Доме правительства Московской области назовут победителя всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2019». На финальный этап в Подмосковье приехали работники дошкольного образования из 79 регионов. Накануне лауреаты встретились с замминистра просвещения Российской Федерации Татьяной Синюгиной.

Финалисты конкурса «Воспитатель года России» обсуждали профессиональное мастерство с заместителем министра просвещения страны. За главный титул борются педагоги из 79 регионов. Десятый по счету конкурс за всю историю стал самым массовым. Подтверждают звание лучшего воспитатели, логопеды, музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре. Профессиональный уровень участников впечатлил Татьяну Синюгину.

Источник фото: телеканал «360»

«Они очень открыты, очень откровенны, заинтересованы в том, о чем говорят. И, конечно, каждый очень хочет рассказать о том уникальном опыте, который есть в их регионе, в их детском саду. Удивительным свойством всех работников дошкольного образования является их постоянное желание быть рядом, помогать, поддерживать ребенка», — заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина.

Источник фото: телеканал «360»

Конкурс длился пять дней. Воспитатели показывали мастерство на занятиях с детьми, говорили о педагогических взглядах и достижениях. Победителя назовут уже сегодня на заключительном этапе в Доме правительства Московской области.