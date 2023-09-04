Подмосковье 04 сентября 2023, 17:26 Имя Героя России Алексея Буриличева присвоили школе № 15 в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Средняя школа № 15 в микрорайоне Заря Балашихи теперь носит имя Алексея Буриличева. Почетное звание Героя России он получил за выполнение особо опасного задания, когда был командиром атомной подводной лодки «Волк».

Алексей Буриличев — советский и российский военачальник и флотоводец, руководитель Главного управления глубоководных исследований министерства обороны. Детство провел в микрорайоне Заря и закончил школу, которая теперь носит его имя.

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На церемонии присутствовали родственники военнослужащего, ученики школы, юнармейцы, глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев, начальник главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России вице-адмирал Владимир Гришечкин.

«Вся его жизнь была связана со служением стране. В это непростое время для нас важной задачей является чтить наших героев, рассказывать ребятам об их подвигах. Увековечиваем память тех, кто защищает нашу свободу и независимость», — сказал Сергей Юров.

Решение о присвоении школе № 15 имени Алексея Буриличева подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым 31 июня 2023 года.

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