«Именные скверы» вместо пустырей. В Химках заброшенные территории превратят в зоны отдыха

В Химках стартует четвертый сезон проекта «Именные скверы». Власти муниципалитета и местные предприниматели создают на месте заброшенных территорий общественные пространства.Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

В Химках на месте неиспользуемых или заброшенных территорий создают современные общественные пространства, располагающие к прогулкам и отдыху, — «Именные скверы».

«Одними из наиболее востребованных пространств в городах все чаще становятся скверы и парки. Ведь именно в городах ценность зеленых насаждений ощущается больше всего», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

За три сезона с момента начала проекта в Химках появилось 17 новых скверов. Ранее на их месте были пустыри или наоборот густые заросли кустарников, которые пешеходы обходили стороной.

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Проект реализуется по простой схеме: жители показывают территорию, которая нуждается в благоустройстве, и местное предпринимательское сообщество создает на этом месте современное пространство для отдыха и прогулок.

За три года «Именные скверы» появились во всех микрорайонах Химок. При их создании обязательно соблюдаются определенные критерии: качественная плитка, бордюры, газоны, изящные и стильные лавочки, урны. Также устанавливаются яркие светодиодные светильники, камеры видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион», устройства для зарядки гаджетов, бесплатный Wi-Fi. Кроме этого, обязательно отводится место тематической площадке: воркаут, шахматы, детский городок, пруд, фонтан. Замыкает композицию навигационная стела.

Проект «Именные скверы» стал лауреатом всероссийского конкурса «Городская среда», проводимого Министерством строительства и ЖКХ России, и вошел в число лучших муниципальных практик.

«Благоустроенные зоны должны становиться новыми центрами притяжения жителей», — подчеркнул Михаил Хайкин.

В администрация Химок заявили, что уже готовятся к четвертому сезону проекта. А жители и компании могут предлагать свои локации под новые скверы, отправив письмо на электронный адрес adm@admhimki.ru, или оставив свою заявку в общественной приемной администрации муниципалитета.