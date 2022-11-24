Подмосковье 24 ноября 2022, 15:01 Именитые пианисты выступят в Горках Ленинских 10 декабря

Читать 360tv в

Одно из самых известных произведений XX века CantoOstinato Симеонатен Хольта прозвучит в Горках Ленинских 10 декабря. Его исполнят участники Всероссийского музыкального проекта «Поколение звезд» Ксения Башмет Арсений Тарасевич-Николаев.

Гости вечера будут слушать музыкальную пьесу на мягких подушках и при свечах. Ее исполнят на двух роялях.

Реклама

Ксения Башмер окончила Московскую государственную консерваторию и стала лауреатом премии «Триумф» и PremioGalileo «Pentagrammad’Oro».

Реклама

Арсений Тарасевич-Николаев — выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат пяти международных юношеских конкурсов, международного конкурса пианистов имени А.Н, Скрябина, в 2017 году был удостоен премии Академии Киджана, а в 2022-м завоевал серебряную медаль конкурса имени С. В, Рахманинова.

Концерт начнется в 18:00.

Ранее молодые деятели культуры из Подмосковья прибыли в Сыктывкар, чтобы принять участие в Арктических Дельфийских играх. Они будут соревноваться в номинациях «Фортепиано», «Скрипка», «Гитара», «Изобразительное искусство» и «Кулинарное искусство».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».