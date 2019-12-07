Именем космонавта Алексея Леонова назвали университет в Подмосковье

Технологическому университету в Королеве присвоили имя летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Памятную табличку открыли по постановлению губернатора Московской области.

Памятную доску установили на фасаде здания Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета. Андрей Воробьев открыл ее во время рабочего визита в Королев.

Открытию таблички посвятили линейку, на которой собрались студенты и преподаватели вуза, космонавты Олег Кононенко и Константин Козеев.

Источник фото: телеканал «360»

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В Технологическом университете есть несколько подразделений: четыре института, Колледж космического машиностроения и технологий, Техникум технологий и дизайна, детский технопарк «Кванториум», инжиниринговый центр «Высокотемпературные композиционные материалы».

Там недавно открыли IT-мастерские, по которым губернатору провели экскурсию. Они станут главной базой для цифрового образования студентов, обучающихся на IT-специальности. Там готовят кадры для промышленных предприятия, использующих информационные технологии и искусственный интеллект.

Сейчас в Технологическом университете учатся почти шесть тысяч студентов. Их готовят по 57 направлениям. В 2019 году в рейтинге RAEX топ-50 лучших вузов в области IT- технологий университет занял 18-е место.

Алексей Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос. 19 марта 1965 года он 12 минут провел за пределами космического корабля, и смог успешно вернуться, несмотря на возникшие проблемы со скафандром. За свои заслуги он был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.

Леонов скончался из-за серьезно болезни 11 октября этого года, на 86-м году жизни. Легендарного космонавта похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.