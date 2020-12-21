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    21 декабря 2020, 18:22

    Имена жертвователей средств на строительство главного храма ВС в Подмосковье покажут онлайн

    Анастасия Аброськина

    Имена сотен тысяч людей, пожертвовавших деньги для возведения главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье, увековечили на латунных табличках там же. Жители смогут найти их на месте или благодаря 3D-туру.
    Имена жертвователей средств на строительство главного храма ВС в Подмосковье покажут онлайн

    Это поможет всем благотворителям убедиться в общественном признании своего вклада. Строительство храма стало поистине всенародным — помогли сотни тысяч людей и организаций. На территории Подмосковья его возвели в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    В благодарность всем, кто откликнулся, Министерство обороны России и благотворительный фонд «Воскресение» увековечили их имена на латунных табличках по периметру храма.

    Там перечислили жертвователей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Увидеть памятные таблички с именами и фамилиями, названиями организаций удастся из любой точки мира.

    Сделать это поможет 3D-тур на сайте fondvoskresenie.ru. Раздел «В благодарность каждому» позволит определить расположение табличек на стенах храма.