Имена жертвователей средств на строительство главного храма ВС в Подмосковье покажут онлайн

Это поможет всем благотворителям убедиться в общественном признании своего вклада. Строительство храма стало поистине всенародным — помогли сотни тысяч людей и организаций. На территории Подмосковья его возвели в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В благодарность всем, кто откликнулся, Министерство обороны России и благотворительный фонд «Воскресение» увековечили их имена на латунных табличках по периметру храма.

Там перечислили жертвователей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Увидеть памятные таблички с именами и фамилиями, названиями организаций удастся из любой точки мира.

Сделать это поможет 3D-тур на сайте fondvoskresenie.ru. Раздел «В благодарность каждому» позволит определить расположение табличек на стенах храма.