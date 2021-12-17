Имена победителей конкурса «Педагог года» назвали в Егорьевске

Определились победители конкурса «Педагог года». За звание лучшего учителя и воспитателя боролись педагоги Егорьевска. Для них подготовили сразу несколько испытаний.

Члены жюри должны были выбрать лучшего учителя и воспитателя из 10 педагогов. Конкурсанты прошли успешно все испытания: открытые уроки, мастер-классы, презентации проектов. Также педагогом предстоял обмен опытом и идеями.

«Я думаю утверждение себя как профессионала, эти конкурсы очень важны. Я могу, я сделаю, я успешен. Ну и пример для учеников, что учитель тоже идет на испытания и с честью их проходит», — отметила председатель жюри конкурса Вера Жиденькова.

В номинации «Учитель» победила преподаватель географии школы № 15 Татьяна Кутузова. За ее плечами практически 30 лет педагогического стажа. Одержать победу в конкурсе профмастерства Кутузовой помогла поддержка. За педагога болели родные, коллеги и ученики.

«Уходила когда с уроков на очередной этап, говорю своему классу: „Я пошла на конкурс“. А они мне: „Татьяна Владимировна, мы за вас болеем!“ Так что, наверное, не без их помощи тоже», — рассказала Кутузова.

В номинации «Воспитатель» лучшей стала Людмила Брындина. Она занимается с самыми маленькими — дошколятами от полутора до трех лет. Воспитатель учит ребят орудовать ложкой, убирать игрушки и говорить. Своей методикой развития речи Брындина и покорила жюри конкурса.

«Еще наши великие ученые говорили, что ум детей находится на кончиках их пальцев, поэтому мы очень развиваем наши пальчики. Мы проводим массаж кистей рук, мы проводим пальчиковую гимнастику с предметами», — подчеркнула победительница конкурса.

Победителям вручили цветы, сертификаты и пеликанов — символ конкурса. Впереди педагогов ждет еще одно испытание — региональный этап «Педагога года». Конкурс пройдет весной.