Подмосковье 16 августа 2023, 00:13 Имена лауреатов премии губернатора Подмосковья на лучшего работника в сфере образования объявят осенью Пресс-служба Министерства образования МО

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В Академии социального управления прошло итоговое заседание экспертных советов комиссии по конкурсному отбору на присуждение премии губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере образования» в 2023 году». В этом году за победу борются более 200 педагогов по 20 номинациям, имена лауреатов объявят осенью.

Как сообщили в Министерстве образования Московской области, наиболее популярными категориями премии в этом году стали «Преданность профессии», «Школа полного дня» и «Лучшая практика по созданию развивающей среды в дошкольной образовательной организации». Конкурс проводят для повышения престижа педагогической деятельности и развития профессиональных знаний преподавателей.

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Также в ведомстве добавили, что победители по каждой номинации получат денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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