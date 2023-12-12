Подмосковье 12 декабря 2023, 14:15 Имена более чем 60 участников Великой Отечественной войны высекли на мемориале в Балашихе Ирина Мальцева

Читать 360tv в

Новый мемориал с именами ветеранов Великой Отечественной войны открыли в микрорайоне Гагарина в Балашихе. На гранитной плите высечено более 60 фамилий тех, кто жил и работал в этих местах, ушел на фронт и вернулся победителем.

Ирина Мальцева Ирина Мальцева Ирина Мальцева Ирина Мальцева Ирина Мальцева

Идея мемориала принадлежит местным жителям, ее поддержали городская администрация и депутаты. Гранитную плиту установили рядом с памятником боевой славы и скульптурой советского солдата в сквере бывшего поселка Опытное поле.

Реклама

На церемонии открытия присутствовали представители власти, школьники и жители района. Они возложили цветы к подножию мемориала.

Депутат Балашихи Сергей Чураков отметил, если кто-то не нашел на плите имени своего родственника, этот список можно будет дополнить. Жительница Светлана Кадянова поблагодарила создателей мемориала. Депутат Марина Жирова призвала молодежь помнить подвиг предков, защищать родину.

Участник церемонии Александр Алаев нашел на плите имя своего отца-фронтовика Семена Алаева. Он поблагодарил за память о ветеранах и отметил, что это знак уважения к старшему поколению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл прием заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».